L'info météo du jour Nuages à l'ouest, soleil à l'est

• AB Terre-net Média

L'ouest du pays restera sous les nuages et la pluie ce vendredi pendant que l'est bénéficiera d'un temps plus ensoleillé.

Ce vendredi, la France sera de nouveau coupée en deux, avec une moitié ouest encore sous les nuages et quelques pluies entre les Pyrénées, le Limousin, la Beauce et jusqu'au nord de la Seine. Des éclaircies reviendront cependant sur la Bretagne. Plus à l'Est en revanche c'est le soleil qui dominera largement les débats, hormis des remontées nuageuses en Paca et en Corse avec quelques averses possibles. Les gelées matinales sur le flanc est, et températures de saison en journée. Changement de paysage ajrdh -> go #SIA2022 ???? pic.twitter.com/yYLfIT30dy — Benj' Thi???????? (@benj_thi) March 4, 2022 Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews.

