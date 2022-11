L'info météo du jour Pluie et vent au programme

De nombreuses perturbations pluvieuses s'enchaînent sur la France. De forts coups de vent sont attendus notamment sur les côtes, et d'importantes précipitations sur le Pays Basque.

Ce mardi, la France restera parcourue par des zones instables, humides et venteuses. Pluies et averses alterneront avec quelques timides éclaircies en général, localement un peu plus étendus. Le temps restera sec essentiellement sur le pourtour méditerranéen avec de larges périodes ensoleillées.

Le vent soufflera quant à lui fort à très fort sur l'ensemble des côtes depuis la Manche et l'Atlantique jusqu'à la Grande Bleue et à la Corse, avec des pointes à près de 100 km/h notamment sur le Cotentin.

Les températures resteront assez proches des valeurs de saison et quelques flocons tomberont en montagne au-dessus de 1 000 à 1 200 m environ.

