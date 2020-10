L'info météo du jour Pluie et vent au programme des prochains jours

Les conditions météo vont encore rester largement dépressionnaires ces prochains jours sur la plupart des régions avec des nouveaux passages pluvieux, des orages et encore pas mal de vent.

Ce lundi, le courant dépressionnaire restera musclé avec un nouveau front pluvieux actif qui balayera les deux-tiers nord de la France avec du vent, donnant des quantités de pluie assez importantes notamment sur un large quart nord-est. Quelques éclaircies reviendront le long de l'océan où les pluies se raréfieront. Du Midi-Pyrénées au pourtour méditerranéen, le soleil prendra l'avantage parmi quelques cumulus et cirrus, et du vent surtout entre Corse et continent. Les températures seront plus ou moins de saison selon les régions.

Mardi, le pays restera soumis à un régime océanique perturbé assez actif. Le ciel sera le plus souvent nuageux et pluvieux, avec quelques éclaircies toutefois notamment au nord de la Loire, mais entrecoupées d'ondées plus ou moins fréquentes. Les pluies seront assez soutenues de l'Aquitaine au Massif-Central notamment, et un coup de tonnerre sera possible près de la Manche. Le vent soufflera très sensiblement, autour de 50 à 60 km/h dans les terres, et jusqu'à 60-80 près des côtes, voire 90 près de la Manche. Les températures seront en légère hausse et proches des valeurs de saison.

Les semis d'automne devront certainement patienter encore cette semaine :

En attendant les #semis... On s’occupe à l’#élevage. Sevrage des veaux de printemps. Ici les femelles, très bon lot de génisses cette année. On est ravi ??1h par jour avec elle pour le dressage et l’apprivoisement. Période où elles sont très réceptives ?? @Etho_diversite pic.twitter.com/00c2vHISeF — Les Jardins d'Aestiv (@aestiv) October 5, 2020

