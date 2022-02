L'info météo du jour Pluie et vent mercredi sur la France

Une nouvelle perturbation arrive mercredi sur la France apportant pluie et vent. Les températures seront douces.

Ce mardi, les conditions météo resteront bien perturbées avec une nouvelle perturbation arrivant par l'ouest avec son lot de nuages et de pluie sous un vent soufflant parfois fort. Après quelques éclaircies matinales, ces pluies gagneront le nord de la Seine. Des frontières de l'est au Massif Central jusqu'au Centre-Val de Loire, le temps sera à peu près sec mais très nuageux. Le soleil se montrera surtout près de la Méditerranée où mistral et tramontane souffleront fort. Il fera doux.

Mercredi, une nouvelle perturbation s'étalera sur les trois-quarts du pays avec son lot de grisaille et de pluie dans une ambiance venteuse. Les pluies seront parfois copieuses dans l'est, des Vosges jusqu'en région Rhône-Alpes. Les gouttes re raréfieront en revanche en journée de la Normandie à la Bretagne jusqu'aux Charentes. Près de la Méditerranée, le ciel s'annonce bien nuageux et quelques pluies éparses pourront se déclencher. Grande douceur.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net