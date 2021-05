L'info météo du jour Pluies, averses et orages au menu de ce mardi

Le temps s'annonce instable sur toutes les régions et plus particulièrement sur la moitié Est et la Méditerranée. Près de l'océan, les éclaircies seront plus présentes. Demain, une nouvelle onde pluvieuse fera son apparition sur le pays par la façade Atlantique.

Ce mardi, le temps s'annonce très instable en toutes régions avec des pluies, averses et orages, plus particulièrement sur la moitié Est et vers la Méditerranée où les cumuls de précipitations s'annoncent parfois importants. L'instabilité sera un peu plus faible près de l'océan où quelques belles éclaircies se montreront. Thermomètre plus ou moins de saison, un peu en-dessous l'après-midi.

Belle rosée ce matin! ??

Encore quelques protections fongicides à realiser sur les #blés avant le retour de pluies ?? jeudi.#ceuxquifontlesessais #FrAgTw pic.twitter.com/Bj32xOy6IN — Patrick Pigeon ???????????? (@Pat2816) May 11, 2021

Mercredi, les conditions resteront perturbées avec notamment une nouvelle onde pluvieuse qui envahira la moitié ouest de la France en journée, plus particulièrement la façade Atlantique. Plus à l'est, le ciel se couvrira en laissant une petite place aux éclaircies. Le soleil se montrera surtout près de la Méditerranée parmi quelques cirrus et cumulus. Thermomètre globalement de saison.

