L'info météo du jour Première offensive hivernale cette semaine

Un net rafraîchissement des températures est attendu cette semaine sur la France avec l'arrivée de la neige en montagne.

Ce mardi, une perturbation active circulera en lien avec une dépression sur le nord-ouest de la France. Elle donnera des passages pluvieux fréquents de l'Aquitaine à l'Alsace en passant par le Limousin, le Massif Central, la Franche Comté et les Alpes du Nord. Les cumuls de pluie seront même copieux par endroits.

Au nord de la Loire et vers la Manche, un régime de traîne instable rythmera la journée avec des averses alors que le temps restera sec vers la Méditerranée avant l'arrivée des pluies en soirée sur le Languedoc puis en Paca.

Les températures seront encore en baisse, fraîcheur de saison.

Ce matin,

Je suis arrivé dans le champ, avant le soleil !



C’était juste ??.#FrAgTw#AgriBretagne pic.twitter.com/uiwJYbQ5ha — ?? La Croix Triquet ?? (@LaTriquet) November 2, 2021

Une première offensive hivernale va se produire ces prochains jours sur les Alpes avec l'arrivée de la neige dès 1 400-1 500 m, parfois en abondance sur les Alpes du Nord dès 1 600 m. Il neige fréquemment et modérément entre ce mardi et jeudi avant l'installation de conditions un peu plus anticycloniques pour la fin de semaine. Net rafraîchissement également partout ailleurs.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net