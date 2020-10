L'info météo du jour Prévision d'une accalmie vendredi sur l'ensemble du pays

MeteoNews prévoit une accalmie sur l'ensemble de l'Hexagone vendredi. La couverture nuageuse devrait toutefois rester très dense au nord de la Loire.

Ce jeudi, un front chaud apportera un temps gris et humide avec quelques pluies intermittentes de la Normandie et du Massif Central jusqu'aux Savoie et aux frontières du nord-est. Des éclaircies reviendront près de l'océan. Le soleil brillera surtout sur les régions méridionales parmi des bancs de cirrus assez présents. Le vent de sud-ouest maintiendra la douceur.

Devinez quoi ?

Aujourd'hui arrachage des pommes de terre qui sont toujours...en terre

La météo de ces dernières semaines dans les @hautsdefrance met la mécanique à rude épreuve ainsi que les nerfs des agriculteurs...@Fragritwittos@_CNIPT #agriculture #FrAgTw #pommesdeterre pic.twitter.com/MFjC9tVG21 — Aurélien BEAUCAMP (@A_Beauc) October 28, 2020

Vendredi, une accalmie se dessinera sur l'ensemble du pays. La couverture nuageuse restera tout de même très dense au nord de la Loire avec quelques bancs de brume ou brouillards sur les régions du nord-ouest. Au sud du fleuve, après dissipation des brumes ou brouillards, le soleil brillera largement parmi quelques cirrus. Très doux.

