L'info météo du jour Retour d'un temps calme et sec jeudi sur la plupart des régions sauf en Bretagne

Après une nouvelle perturbation qui apportera grisaille et pluie sur les régions situées au nord de la Loire ce mercredi, la journée de jeudi sera plus calme. Seul l'ouest de la Bretagne restera sous la pluie.

Ce mercredi, une nouvelle perturbation traversera les régions situées au nord de la Loire en journée en apportant un temps gris et pluvieux. Des éclaircies reviendront par la Bretagne l'après-midi entre deux averses résiduelles. Le vent soufflera fort sous ces intempéries.

De l'humidité remontera d'autre part de la Méditerranée vers le sud du Massif Central avec nuages et pluies faibles. Le temps restera sec ailleurs, souvent lumineux notamment le long des frontières de l'est. La douceur restera de mise.

Jeudi, le temps restera calme et sec sur la plupart des régions. Les brumes et brouillards s'annoncent assez nombreux le matin de la Normandie à la Champagne-Ardenne, cédant la place au soleil. Des entrées maritimes se manifesteront sous forme de grisaille et de petites pluies éparses sur le Languedoc jusqu'à la Côte d'Azur. L'ouest de la Bretagne restera également sous la pluie, gouttes progressant ensuite vers l'Ille-et-Vilaine et le Cotentin. Le vent soufflera fort des côtes de la Manche à la Vendée. Grande douceur pour tout le monde.

