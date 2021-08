L'info météo du jour Retour de l'anticyclone des Açores

L'anticyclone des Açores fait son grand retour à partir d'aujourd'hui. Malgré tout, quelques ondées résiduelles pourront se produire au nord de la Seine et sur le Pays bigourdan. Demain, c'est le beau temps qui devrait prédominer sur tout le pays.

Ce mardi, l'anticyclone des Açores poussera enfin plus franchement vers nos régions. Quelques ondées résiduelles pourront tout de même se produire localement au nord de la Seine et sur le Pays bigourdan. Ailleurs, le temps s'annonce calme et sec, assez nuageux encore sur le tiers nord, mais bien ensoleillé vers le sud. Thermomètre en hausse, chaleur marquée au sud de la Loire.

Mercredi, conditions pleinement anticycloniques sur l'ensemble du pays. Le temps sera clément, sec et calme avec de belles périodes ensoleillées sur la plupart des régions, quelques cumulus assez fréquents des Ardennes à la Lorraine et en Champagne. Les températures seront en nette hausse et estivales, fortes chaleurs dans le sud-est.

