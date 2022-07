L'info météo du jour Soleil au programme des prochains jours

Le soleil brillera largement lors des deux prochains jours sur la France.

Ce mardi, l'anticyclone à 1037 hPa se rapprochera un peu de nous sur le proche Atlantique, permettant aux conditions météo de se stabiliser en toutes régions. Le soleil brillera largement partout. Des cirrus voileront parfois un peu le bleu du ciel, et des cumulus se développeront en journée, notamment sur les zones montagneuses et au nord de la Seine. Mistral et tramontane souffleront relativement fort. Le thermomètre affichera des valeurs globalement de saison, très chaud en Provence.

Mercredi, les hautes pressions bougeront peu sur l'océan Atlantique et protégeront la France. La matinée s'annonce bien ensoleillée dans l'ensemble malgré quelques stratus sur le Pays Basque, tandis que des cumulus se développeront au nord de la Loire.

Encore beaucoup de soleil l'après-midi, sauf sur le Pays Basque où le ciel restera assez nuageux, pouvant donner quelques gouttes. Au nord de la Loire, les cumulus prendront pas mal d'ampleur, surtout de la Bretagne à la frontière belge. Le thermomètre sera généralement proche des chiffres de saison, très chaud près de la Méditerranée.

