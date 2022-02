L'info météo du jour Temps calme et doux mercredi

Un temps calme et sec est prévu mercredi, avec des brouillards et grisailles en journée.

Ce mardi, une nouvelle perturbation circulera sur le quart nord-est, apportant un temps gris et faiblement pluvieux, débordant vers le nord de la région Rhône-Alpes, l'Auvergne ou encore le Centre-Val de Loire. De la Bretagne à la Garonne, le temps sera plus sec, mais très nuageux à couvert. Le soleil brillera surtout des Pyrénées à la Méditerranée jusqu'au sud des Alpes. Mistral et tramontane souffleront encore très fort. L'ambiance sera assez douce dans l'ensemble.

?? Cette nuit, des records mensuels de vent ont été battus dans le #Vaucluse avec 112 km/h à #Carpentras et 123 km/h à #Avignon ! Images des dégâts à La Roque-d'Anthéron dans les Bouches-du-Rhône. (photo Jean-Pierre Serrus) pic.twitter.com/ZBgt39bprp — Guillaume Séchet (@Meteovilles) February 1, 2022

Mercredi, la journée s'annonce calme et sèche sur la plupart des régions hormis quelques gouttes matinales en Lorraine, Alsace et en région Rhône-Alpes et des flocons épars dès 1 000-1 200 m. Ailleurs, brouillards et grisailles seront à l'honneur, se dissipant difficilement en journée. Le soleil brillera surtout des Pyrénées au pourtour méditerranéen jusqu'au sud des Alpes. La douceur s'imposera.

