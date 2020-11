L'info météo du jour Temps calme et sec avec des températures douces pour la saison

Le temps de cette fin de semaine demeurera calme et sec sur la France.

Peu d'évolution à prévoir ce jeudi et en fin de semaine avec la persistance d'un temps calme et sec sur l'ensemble du pays, entre brouillards matinaux et soleil en journée.

On notera toutefois toujours des entrées maritimes du Languedoc aux Cévennes avec quelques pluies cévenoles et des intrusions humides sur l'extrême nord du pays, notamment vendredi, sous la forme de grisailles et de bruines ou faibles pluies éparses. Les températures seront plutôt douces, avec peu de gelées en plaine.

L’hiver vient ...



Moi je suis gelée rien qu’à déplacer le fil et les piquets du carré des vaches et Oréo lui est heureux de sautiller dans le colza fourrager ??#CeuxQuiFontLeLait pic.twitter.com/i5VfsbP3fa — Gwenaëlle Desrumaux (@GwenDsrmx) November 26, 2020

