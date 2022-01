L'info météo du jour Temps calme et sec mardi et mercredi

Un anticyclone apporte un temps calme et sec sur toute la France ce mardi et mercredi. Le thermomètre sera en baisse.

Ce mardi, les conditions anticycloniques vont se renforcer, assurant un temps calme en toutes régions. Après quelques brumes et brouillards matinaux ici ou là, l'astre du jour fera souvent de larges apparitions, surtout en montagne et près de la Méditerranée. Les grisailles seront plus tenaces sur les régions du nord-ouest, pouvant donner trois gouttes ou un peu de bruine localement. Le thermomètre sera en baisse, de saison.

Très gris et brumeux dans le #Vexin à #Omerville 4 degrés pic.twitter.com/sj33YauaOT — DUCHESNE Cyrille (@LCMcyrille) January 10, 2022

Mercredi, l'anticyclone maintiendra un temps calme et sec en toutes régions, souvent bien ensoleillé au sud de la Loire en dehors de quelques brouillards et nuages bas localement tenaces, notamment du Val de Saône au Lyonnais. Au nord du fleuve en revanche, la grisaille s'annonce tenace, accompagnée de brumes et brouillards. Le thermomètre sera légèrement sous les moyennes saisonnières.

