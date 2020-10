L'info météo du jour Toujours de la pluie

La météo restera perturbée et pluvieuse pour ce mardi 6 octobre 2020.

Ce mardi, le pays restera soumis à un régime océanique perturbé assez actif. Le ciel sera le plus souvent nuageux et pluvieux, avec quelques éclaircies toutefois notamment au nord de la Loire, mais entrecoupées d'ondées plus ou moins fréquentes. Les pluies seront assez soutenues de l'Aquitaine au Massif-Central notamment, et un coup de tonnerre sera possible près de la Manche.

Aïe aïe aïe merci Alex ?????? pic.twitter.com/qofvmPrq44 — Benoît (@BenoitGoasduff) October 6, 2020

Le vent soufflera très sensiblement, autour de 50 à 60 km/h dans les terres, et jusqu'à 60-80 près des côtes, voire 90 près de la Manche. Les températures seront en légère hausse et proches des valeurs de saison.

