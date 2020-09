L'info météo du jour Un ciel chargé jeudi de la Bretagne aux Hauts-de-France

Le ciel sera nuageux et perturbé jeudi entre la Bretagne, les Hauts-de-France et les Ardennes avec quelques gouttes de pluie. En descendant plus au sud, les nuages laisseront la place au soleil.

Ce mercredi, un temps calme et sec s'imposera sur la France sous un champ de pression de plus en plus anticyclonique. Les nuages resteront tout de même assez nombreux du quart nord-est aux côtes de la Manche, donnant quelques ondées vers le Jura. Les cumulus pourront aussi donner une ondée sur la Côte d'Azur en journée. Le thermomètre sera assez stable et un peu faible pour la saison.

Journée Ensilage de #maïs 2020

Toujours rassuré quand le silo est plein pour l'hiver ! Malgré la #sécheresse

Entraide, et bons coups de main pour bacher aussitôt!@agpm_mais @agrikol @MaLuherne56 #hautsdefrance pic.twitter.com/y1dIgWUT9E — Smessaert Luc (@smessaertluc) September 1, 2020

Jeudi, le ciel restera chargé en marge du courant perturbé entre la Bretagne, les Hauts-de-France et les Ardennes, donnant même trois gouttes sur la Côte d'Opale. Du nord des Pays de la Loire au Bassin Parisien jusqu'en Lorraine, les nombreux nuages du matin céderont peu à peu la place au soleil. Plus au sud, la journée s'annonce très ensoleillée. Il fera chaud sous le flux de sud-ouest.

« Les températures vont remonter jusqu'au pic de chaleur de vendredi, prévu toutefois moins intense qu'initialement, avec par exemple environ 19 degrés attendus à Brest, 22 à Lille, 27 à Paris, Nice, Perpignan et Nantes, 28 à Dijo et Ajaccion, 29 à Strasbourg, 30 à Lyon et jusqu'à 32-33 degrés dans le sud-ouest. Le week-end verra le thermomètre nettement fléchir », indique MeteoNews.

