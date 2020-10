L'info météo du jour Un ciel partagé entre ondées et éclaircies

La perturbation arrivée par la moitié Ouest du pays devrait rapidement gagner les régions du Nord et Nord-Est. Ailleurs, MeteoNews annonce des éclaircies. Dans la journée de mercredi, aucune région ne devrait être épargnée par des pluies et des averses éparses.

Ce mardi, une nouvelle perturbation abordera la moitié ouest du pays, avec des pluies dès le matin des côtes de la Manche à l'Aquitaine et en passant par la Bretagne. Le ciel sera également assez partagé de la Lorraine aux Alpes du Nord avec une ou deux ondées résiduelles. Puis la perturbation gagnera vers la Champagne, les Hauts-de-France, le Centre et l'Auvergne l'après-midi, tandis que des éclaircies reviendront sur la Bretagne. Ciel se couvrant plus lentement sur le Grand Est, et assez bel après-midi dans le quart Sud-Est du pays. Le vent de sud soufflera de nouveau assez fort sur une large moitié Nord, 60 km/h environ, un peu plus sur le littoral. Températures sans grand changement.

Mercredi, de nouvelles zones assez nuageuses donneront une nouvelle fois des pluies et des averses éparses aux quatre coins du pays. Les pluies seront plus marquées du Cotentin à l'extrême Nord du pays, ailleurs elles seront le plus souvent faibles. Quelques timides éclaircies tenteront de percer la grisaille ici et là, plus largement du sud de la Garonne au quart Sud-Est Méditerranéen. Le vent de sud-ouest continuera de souffler très sensiblement, avec près de 60 km/h sur la moitié Nord, et jusqu'à 80 voire 90 km/h du littoral Atlantique aux côtes de la Manche. Températures restant assez douces ou proches des valeurs de saison.

