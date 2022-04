L'info météo du jour Un ciel très chargé mercredi

La journée de mercredi sera plutôt nuageuse. Des pluies seront possibles des Pyrénées au Centre-Val de Loire jusqu'aux Hauts-de-France.

Ce mardi, les deux-tiers est de la France conserveront un temps sec et lumineux avec de belles éclaircies bien que plus nuageux des Hauts-de-France au Massif Central jusqu'au Languedoc-Roussillon. Le ciel s'annonce plus sombre et humide à l'ouest avec quelques pluies localement orageuses. Le flux de sud apportera un peu de sable du Sahara dans l'atmosphère, mais aussi une douceur marquée.

Mercredi, un front atténué apportera un ciel très chargé et un peu de pluie des Pyrénées au Centre-Val de Loire jusqu'aux Hauts-de-France. Plus à l'est, des éclaircies parfois généreuses résisteront malgré des passages nuageux. Idem sur les régions de l'ouest où la couverture nuageuse se déchirera au profit d'éclaircies de plus en plus durables. Le vent de sud maintiendra la douceur.

