L'info météo du jour Un coup de vent mercredi

• Terre-net Média

Mercredi, un coup de vent est attendu de la Bretagne à la Belgique avec des rafales dépassant 100 km/h sur le littoral. Il apportera avec lui de la douceur.

Ce mardi, une perturbation envahira une bonne partie de la France, apportant grisaille et pluie de l'Aquitaine au Centre-Val de Loire jusqu'à la frontière belge et au Pays de Caux. Le ciel s'ennuagera et se voilera à l'avant des Pyrénées aux frontières de l'est avec encore pas mal de soleil des Alpes à la Méditerranée. Sur l'ouest de la Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire, nuages, éclaircies et quelques ondées résiduelles alterneront. Le vent de sud parfois soutenu apportera la douceur.

salut @TwitterFrance magnifique lever de #soleil ce matin au nord de la #lorraine encore un peu de travail dans les champs pour moi aujourd’hui avant la pluie annoncée demain

objectif: produire des aliments top qualité ! pour vous régaler ! #agriculture #Alimentation #sunrise pic.twitter.com/3X4GSitKlC — julien_54 ???????? (@BADURAUX_j) October 20, 2020

La journée de mercredi s'annonce très venteuse sur la France avec des rafales atteignant souvent 60 à 80 km/h. Les bourrasques pourront atteindre voire dépasser 90 à 100 km/h sur la Côte d'Opale, le Lyonnais, mais aussi les hauteurs du Massif Central et les sommets pyrénéens où la tempête sévira, surtout sur les sommets avec des rafales pouvant largement dépasser 100 km/h. Le vent décélérera lentement ensuite en soirée et la nuit suivante.

