L'info météo du jour Un léger mieux au nord mais un sud perturbé

Alors qu'au nord du pays, le temps sera plus calme mais mitigé, c'est au sud qu'une perturbation donnera des pluies fréquentes de l'Aquitaine au Massif Central ce matin. Cette après-midi, elle se déplacera du Cantal aux Alpes et au Lyonnais ainsi qu'en Provence.

Ce mercredi, une perturbation active circulera dans le sud du pays, donnant des pluies fréquentes en matinée de l'Aquitaine au Massif Central puis l'après-midi du Cantal aux Alpes et au Lyonnais ainsi qu'en Provence. Des orages parfois forts circuleront entre le Gard et la Haute Provence et sur la moyenne et basse vallée du Rhône. Sur la moitié nord, le temps sera plus calme mais mitigé, entre nuages, éclaircies et quelques averses, le tout dans une ambiance toujours fraiche.

Un été caniculaire qu’ils avaient dit… Elle est sympa cette #moisson2021 ?? pic.twitter.com/IMB03CnLWQ — Benoît Piétrement (@bpietrement) August 3, 2021

