L'info météo du jour Un mercredi calme et plutôt ensoleillé

Si la journée de mardi sera marquée par l'instabilité, celle de mercredi s'annonce plutôt calme, avec du soleil dans la plupart des régions.

Ce mardi, l'instabilité gagnera les régions de la moitié nord. Des averses ont déjà été présentes ici ou là le matin entre les Pays de la Loire, la Touraine et le Limousin ou encore le Poitou-Charentes. Ailleurs, le temps sera encore sec et souvent ensoleillé ou lumineux.

Cet après-midi, les averses et les orages gagneront les régions du centre-est, de l'Auvergne aux Alpes en passant par le Lyonnais, le Val de Saône et le Jura mais aussi plus localement la Bourgogne ainsi que les Cévennes. L'ambiance sera estivale sur l'ensemble du pays avec souvent 27 à 32 degrés du nord-ouest au sud-est.

Mercredi, les conditions météo s'annoncent calmes et généralement bien ensoleillées sur la plupart des régions. Une petite évolution orageuse concernera les Alpes frontalières et les régions situées au sud de la Garonne, en particulier les Pyrénées. À noter également un petit risque d'averses vers le Finistère. On restera sous une masse d'air chaud avec 25 à 32 degrés encore du nord au sud.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net