L'info météo du jour Un mercredi gris et humide

Grisailles et humidité restent au programme de ce mardi et mercredi sur la partie nord de la France. La douceur revient en journée.

Ce mardi, une perturbation ondulera entre la Bretagne et la frontière belge, apportant un temps gris et pluvieux. Le ciel sera chargé en marge du front depuis les Charentes jusqu'en Champagne-Ardenne. Encore beaucoup de soleil partout ailleurs parmi quelques petits cumulus et cirrus. Il fera assez froid à l'aube avec des gelées encore assez étendues, mais doux en journée.

Mercredi, un temps gris et humide s'imposera sur la plupart des régions avec quelques pluies du nord de la Seine à la façade Atlantique jusqu'aux Pyrénées et au Languedoc-Roussillon. Quelques éclaircies, parfois généreuses, résisteront le long des frontières de l'est. Soleil surtout en Corse. Une certaine douceur s'imposera.

