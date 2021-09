L'info météo du jour Un nouveau front pluvieux attendu sur l'ouest

Le temps sera calme ce mardi avant l'arrivée d'un nouveau front pluvieux par l'ouest dans la nuit de mardi à mercredi.

Ce mardi, c'est l'accalmie entre les perturbations. Celle de la veille quitte le territoire à l'aube par l'est, laissant un temps calme mais avec pas mal de grisailles de la Champagne au lyonnais, sur la Bourgogne et plus localement dans l'ouest.

Bonjour à tous. Réveil en douceur pour les petits veaux matin frisquet pic.twitter.com/swr27VoqZM — Cédric (@agric15) September 28, 2021

Les éclaircies sont belles en journée avant que le ciel ne se voile à nouveau l'après-midi par l'Ouest annonçant un nouveau front pluvieux pour la nuit suivante par l'ouest et la Manche. Les températures seront de saison, assez douces au sud.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net