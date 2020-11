L'info météo du jour Un nouveau pic de douceur attendu pour mercredi

Les températures remontent pour atteindre un pic de douceur mercredi. Elles redescendront rapidement à partir de vendredi.

Ce mardi, les hautes pressions se décaleront un peu sur l'est de la France, avec près de 1 029 hectopascals. Cela orientera une nouvelle fois le flux au secteur sud-ouest sur le pays, et ramènera donc de l'air relativement doux et sec.

Cependant, des nuages bas assez nombreux se formeront parfois sur la moitié nord, tandis que des voiles d'altitude plus lumineux seront présents par ailleurs. Les températures seront fraîches le matin près des frontières de l'est et l'Auvergne, puis encore douces pour la saison en journée.

#MardiConseil

Un bon semis est un semis fait dans de bonnes conditions !

Sol assez sec mais pas trop

????????????????????????#fragtw #fenetreouverte #agriculture pic.twitter.com/rE4WKGDs6a — VEAULIN brice???????? (@Veaulin1) November 17, 2020

« Un nouveau pic de douceur est attendu pour mercredi avec un énième flux de sud ensoleillé attendu sur la France, mais un net rafraîchissement au moins temporaire se produira vendredi », indique MeteoNews.

