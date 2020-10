L'info météo du jour Un redoux attendu pour dimanche et la semaine prochaine

La fraîcheur va persister jusqu'à samedi avant un net redoux prévu pour dimanche et la semaine prochaine.

Ce mercredi, l'anticyclone scandinave occasionnera un flux d'est-nord-est qui fera reculer la perturbation. On la retrouvera du Centre Val de Loire au nord des Alpes jusqu'au Massif Central où grisaille et petites pluies seront au programme. Un temps instable régnera au sud de la Garonne sous forme d'averses voire de coups de tonnerre.

Le temps s'annonce plus sec et lumineux au nord de la Loire jusqu'aux frontières du nord-est, mais aussi près du Golfe du Lion. À noter des orages sur les Alpes-Maritimes et de la pluie en Corse. La fraîcheur persistera.

Les conditions froides vont se maintenir jusqu'à samedi avant un net redoux entre dimanche et le début de semaine prochaine.

