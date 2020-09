L'info météo du jour Un risque de tempête vendredi

Les conditions météo resteront très humides et pluvieuses jusqu'à dimanche. Un risque de tempête se dessine entre jeudi et vendredi des Pays de la Loire à la Bretagne jusqu'en Normandie, et plus particulièrement sur la Loire-Atlantique, le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine.

Ce mercredi, une nouvelle perturbation pénétrera progressivement sur le nord-ouest du pays, avec davantage de pluie et de vent en Bretagne en cours d'après-midi. Le ciel sera quant à lui encore mitigé des Pays de la Loire jusqu'en Lorraine et en passant par le Bassin parisien ou les Hauts-de-France, avec pas mal de nuages et quelques bruines éparses par moments ici et là. Le soleil fera de plus larges apparitions du flanc est à la moitié sud, hormis quelques brouillards localement en matinée. Les températures seront clémentes pour la saison, souvent autour de la vingtaine de degrés.

Ce matin, poursuite du bricolage pour #anticiper des semis d'automne en conditions difficiles suite au revirement météorologique après 6 mois de #sécheresse : que d'?? annoncée dans les jours à venir.

Ça va encore être haut en couleurs cette histoire ??. pic.twitter.com/znQywv0Mov — GUYOT Vincent (@GuyotVincent02) September 29, 2020

Jeudi, une perturbation active traversera le pays le matin avec son lot de pluie du sud-ouest aux frontières de l'est, suivie d'éclaircies et d'averses en journée. Sur un large quart nord-ouest, nuages, embellies et quelques ondées alterneront avant une nouvelle dégradation pluvieuse en journée par la Bretagne. Près de la Méditerranée, les éclaircies matinales céderont la place à un ciel plus chargé et menaçant avec quelques orages en journée en région Paca jusqu'en basse vallée du Rhône. Les températures seront de saison. À surveiller un risque de tempête la nuit suivante des Pays de la Loire à la Bretagne jusqu'en Normandie, et plus particulièrement sur la Loire-Atlantique, le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine.

