Prévisions météo juillet-août-septembre Un scénario plus chaud que la normale sur une large partie de la France

Pauline Debris Terre-net Média

Alors que l’été peine à démarrer, Météo France prévoit un trimestre juillet-août-septembre « plus chaud et plus sec que la normale » sur la majeure partie du pays. Oui mais voilà, c’est aussi ce qui était prévu pour juin, alors que penser ?

Tout d’abord, Météo France rappelle que « les performances des prévisions saisonnières sont très variables. Elles sont meilleures pour la température que pour les précipitations, et, pour la température, meilleures en hiver qu'en été. » C’est pour ça que « l’information n’est pas détaillée ni chiffrée ». Ensuite, les météorologues annoncent que « le phénomène "La Niña" a pratiquement disparu et n’influence plus les conditions météorologiques sur l’Atlantique nord et l’Europe ». C’est pourquoi « la prévisibilité est donc très faible pour le trimestre à venir » mais c’est souvent le cas en été. Ainsi, pour Météo France « un scénario "plus chaud que la normale" semble le plus probable » sur l’ensemble du Bassin méditerranéen, ainsi que sur la majeure partie de la France. En revanche, « en remontant vers le Nord, aucun scénario ne prend l’ascendant ». Côté précipitations, « un scénario "plus sec que la normale" se dégage », notamment « sur les trois quarts sud de la France ». Ailleurs, « aucun scénario ne se dégage ». Lire également : Quelles conditions météo pour la moisson 2021 ? Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

