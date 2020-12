L'info météo du jour Un temps agité avec des giboulées de neige probables sur le nord de la France

Pluie, vent, voire neige et giboulées de grésil seront au programme de cette fin de semaine qui s'annonce agitée.

Ce jeudi, une perturbation envahira rapidement les trois quarts de la France avec son lot de nuages et de pluie, voire de neige dès 600 mètres sur le Massif Central. Quelques éclaircies résisteront des Pyrénées au nord des Alpes jusqu'en Alsace. Le soleil fera de la résistance surtout près de la Méditerranée. Il fera assez froid.

Vendredi, un temps gris et humide avec de la pluie persistera du Golfe de Gascogne aux frontières de l'est, donnant des quantités d'eau parfois importantes du Jura aux Alpes. Ces pluies gagneront les régions méditerranéennes. À l'arrière, un ciel de traîne assez mollasson s'imposera, alternant nuages et éclaircies, voire quelques averses plus particulièrement près de la Manche. Des giboulées de grésil ou neige fondue pourront concerner la Normandie jusqu'à la mer du Nord. Il fera globalement frais.

