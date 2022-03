L'info météo du jour Un temps bien ensoleillé mercredi

La journée de mercredi s'annonce douce et ensoleillée.

Ce mardi, le front chaud de lundi poursuivra sa route vers le nord, arrosant les régions situées entre les frontières du nord-est, la Picardie, le Bassin Parisien, la Beauce jusqu'à l'est de la Bretagne, surtout le matin avant une amélioration en journée. Les éclaircies résisteront du Cotentin au Finistère. La moitié sud retrouvera un temps à peu près sec, bien chargé tout de même du nord des Alpes à l'Auvergne avec quelques gouttes résiduelles, plus ensoleillé au sud de la Garonne. Le vent de sud soufflera fort du Massif Central au Lyonnais et le vent d'autan s'annonce violent. L'ambiance sera globalement douce.

Mercredi connaîtra une belle accalmie sur la plupart des régions avec un temps bien ensoleillé avec quelques cirrus et cumulus ici ou là. Le ciel restera plus nuageux sur les régions de l'ouest, voire gris du Cotentin au Finistère avec quelques pluies. Grisaille également présente sur Languedoc-Roussillon jusqu'à Toulouse sous un vent marin et un vent d'autan soutenus. A noter également le vent de sud sensible dans la vallée du Rhône. Pic de douceur sous le flux de sud.

