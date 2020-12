L'info météo du jour Un temps encore nuageux et humide dans l'ouest samedi

Nuage et humidité s'imposeront samedi sur les régions de l'ouest de la France. Ailleurs, le temps sera plus sec mais nuageux.

La dépression à l'origine du coup de vent sur le nord du pays (107 km/h à Boulogne-sur-Mer) s'est accompagnée d'un retour d'occlusion pluvio-neigeux en Normandie. Le bocage normand a ainsi revêtu un blanc manteau ce matin, jusqu'à 5 cm au sol du côté de Vire, selon MeteoNews.

Un temps gris et humide avec de la pluie persistera du Golfe de Gascogne aux frontières de l'Est, donnant des quantités d'eau parfois importantes du Jura aux Alpes. Ces pluies gagneront les régions méditerranéennes. À l'arrière, un ciel de traîne assez mollasson s'imposera, alternant nuages et éclaircies, voire quelques averses plus particulièrement près de la Manche. Des giboulées de grésil ou neige fondue pourront concerner la Normandie jusqu'à la mer du Nord. Il fera globalement frais.

???? Vigilance dans les départements du #Calvados et de l'#Orne qui sont actuellement en vigilance jaune en raison d'un risque #neige-verglas. https://t.co/Udh25exezo — Météo-France (@meteofrance) December 4, 2020

Samedi, un temps très nuageux et humide persistera sur les régions de l'ouest avec des pluies intermittentes et du vent près de l'océan, voire un peu de neige sur les Pyrénées et le Cantal. Il pleuvra de façon conséquente en Corse, pluie gagnant peu à peu les Alpes-Maritimes, alors que le ciel se couvrira du Var aux Alpes. Ailleurs, le temps sera plus sec mais souvent bien nuageux, plus lumineux toutefois de la Plaine de la Limagne à la Bourgogne et surtout sur le Languedoc-Roussillon.

