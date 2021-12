L'info météo du jour Un temps encore nuageux et humide mercredi

Le temps restera nuageux et pluvieux mercredi avec un vent soutenu.

Ce mardi, une brève accalmie concernera les deux-tiers Est du pays le matin avec de belles éclaircies en dehors de quelques bancs de brouillard du Lyonnais au nord-est. Nuages et flocons s'attarderont toutefois sur les Savoie. Il pleuvra déjà en revanche près de l'océan, et ces pluies progresseront vers les régions centrales au fil des heures. Le vent soufflera fort près des côtes. Plus à l'est et près de la Méditerranée, les éclaircies résisteront. Le thermomètre sera plus ou moins de saison selon les régions.

Cet après-midi @BONNIN1402,ça pourrait ressembler à un #TDP et en Puisaye,de l’#Yonne chez @Veaulin1.

Mes bottes témoigneront que notre #blé du Tonnerrois,ne connaîtra pas le 24 mètres,pour cette fin d’année. pic.twitter.com/TDKG4dGsDZ — Olivier COSTE (@OlivierCOSTE2) December 6, 2021

Mercredi, le temps restera très nuageux et humide, souvent pluvieux sur la moitié sud avec de la neige des Pyrénées aux Alpes au-dessus de 800 à 1 000 m, parfois plus bas par isothermie. Des orages menaceront d'éclater en Corse. Le temps s'annonce plus calme et lumineux sur la moitié nord malgré quelques averses du Poitou à la Bretagne jusqu'au Cotentin ainsi que sur la Côte d'Opale. Des pluies s'attarderont près de la frontière allemande, s'éloignant en fin de journée. Le vent sera soutenu et le thermomètre plus ou moins de saison.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net