L'info météo du jour Un temps gris et humide

C'est la grisaille qui va dominer jeudi et vendredi. Les températures resteront fraîches pour la saison.

Ce jeudi, le flux restera orienté au secteur nord sur l'Hexagone, engendrant encore de la fraîcheur très généralisée. Il ne fera en effet pas plus de 10 à 14 degrés de l'est vers l'ouest, un peu plus uniquement vers les rivages Méditerranéens. Côté ciel, les nuages domineront sur une grande moitié est du pays, avec quelques pluies faibles ou bruines de la Lorraine à l'Auvergne et aux Alpes. Quelques averses orageuses encore au programme des Alpes-Maritimes à la Corse surtout, et aussi des averses résiduelles au pied des Pyrénées.

Vendredi, le temps restera gris et humide des frontières de l'est au Berry jusqu'au Massif Central, donnant encore quelques gouttes ou un peu de bruine ici ou là. Un temps instable concernera la Corse avec des averses orageuses. On notera un petit risque d'averses sur le nord du Cotentin. Partout ailleurs, le temps s'annonce plus sec et lumineux, voire ensoleillé sur le Roussillon. Le mistral et la tramontane souffleront assez fort. Il fera encore frais.

