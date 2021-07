L'info météo du jour Un temps incertain

Pauline Debris Terre-net Média

Aujourd'hui, le temps alternera entre nuages, éclaircies et averses. Au nord de la Seine, il pleuvra ce matin avant qu'un régime plus instable ne prenne la relève en cours d'après-midi. La météo sera meilleure sur la façade Atlantique et du sud de la Garonne au Golfe du Lion ou à la Provence. Demain, le temps sera toujours très instable au nord et des orages sont possibles du quart nord-est aux Alpes. Très beau sur les régions méridionales.

Ce lundi, les conditions changeront peu avec encore de nombreux passages nuageux sur une grande partie du pays, alternant avec des éclaircies et ponctués d'averses. Il pleuvra même le matin au nord de la Seine et jusqu'aux Hauts-de-France, avant qu'un régime plus instable ne prenne la relève en cours d'après-midi, avec encore un régime d'averses souvent ponctuées d'orages, de fortes pluies, voire de grêle ou de rafales de vent par endroits. Un temps un peu moins instable sera toutefois présent sur la façade Atlantique et du sud de la Garonne au Golfe du Lion ou à la Provence. Températures encore en déficit par endroits, ou parfois de saison, voire très chaud uniquement dans le sud-est Méditerranéen. Ah ! La Mousson, enfin ! pic.twitter.com/ukLmHlNSlW — Sebastien (@SebRedneck) July 26, 2021 Mardi, le temps restera bien nuageux, humide et instable sur une large moitié nord. Pluies et averses éclateront fréquemment en journée, voire des orages du quart nord-est aux Alpes. Les régions méridionales resteront privilégiées sous un soleil dominant parmi quelques cumulus et cirrus. Plutôt frais en journée, sauf vers la Méditerranée où une chaleur de saison s'imposera. Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews

