L'info météo du jour Un temps mitigé avant une nouvelle perturbation demain

Aujourd'hui, nous retrouverons un régime de traîne sur la moitié nord du pays. Il fera sec de la Bretagne à l'Atlantique. À l'inverse des averses seront encore présentes des Ardennes à l'Alsace et aux Alpes. Demain, une nouvelle dépression arrivera accompagnée d'un temps gris et pluvieux sur les trois-quarts nord de l'Hexagone. Les régions méridionales profiteront de belles éclaircies.

Ce mercredi, un régime de traîne prendra place à l'arrière de la dépression sur une bonne moitié nord du pays. Si le ciel sera changeant mais sec vers la Bretagne et l'Atlantique, des averses rythmeront encore la journée des Ardennes à l'Alsace et aux Alpes où le front froid de la veille se disloquera en matinée. Encore bien frais sous le vent de nord-ouest sensible.

Il a (enfin) plu hier. 10 mm. Rien de trop mais c'est déjà ça. Les semis a venir en seront facilités. pic.twitter.com/m4m6uWtpAN — DenisLaizé (@DzL49) May 5, 2021

Jeudi, une dépression circulera directement sur la France, apportant un temps gris et pluvieux sous son lot de perturbations une bonne partie de la journée sur les trois-quarts nord du pays. Des éclaircies reviendront tout de même par l'ouest en journée, entrecoupées d'averses. Les régions méridionales resteront à l'écart, profitant encore de belles éclaircies, surtout le pourtour méditerranéen. Il fera frais.

