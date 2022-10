L'info météo du jour Un temps plus sec mardi et mercredi

Une accalmie se dessine pour ce mardi et mercredi, avec quelques averses résiduelles mais un temps globalement sec. Les températures restent douces.

Ce mardi, le flux de sud offrira de nouveau une petite accalmie sur le pays, avec un temps plus sec en général, même si des averses reviendront en fin de journée par la Bretagne, puis en soirée sur le flanc ouest du pays. Ailleurs, il faudra d'abord composer avec de nombreux bancs de grisailles en matinée notamment sur la moitié nord. Puis le ciel sera généralement voilé à assez ensoleillé en cours de journée, mais les grisailles se morcelleront plus lentement près des frontières du nord-est. Les températures continueront de rester très au-dessus des valeurs de saison, et il fera même chaud dans le quart sud-ouest avec près de 26 à 28 degrés !

On commence la journée par un tour des prairies en compagnie de Tommy ??

Les vaches vont pouvoir pâturer encore un peu avant de rentrer définitivement pour l’hiver ???? #FrAgTw pic.twitter.com/JLvIfImLKx — Valentin Werther (@ValentinWerther) October 25, 2022

Mercredi, alors qu'une zone d'averses s'évacuera vers les frontières de l'est en matinée, d'autres nuages arriveront sur la Bretagne puis la Normandie ou encore l'extrême nord du pays, avec quelques ondées éparses ici et là. Nous noterons aussi quelques averses sur le centre de l'Auvergne l'après-midi. Mais partout ailleurs le ciel s'annonce plutôt bien ensoleillé ou légèrement voilé.

Associé à ce beau temps, les températures s'envoleront de nouveau quasiment partout au-dessus de 20 degrés, avec même des pointes à 26-28 degrés en Aquitaine, et jusqu'à 23-24 sur un axe central du pays.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net