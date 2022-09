L'info météo du jour Un temps qui reste instable mercredi

Les conditions météo seront instables sur la France ces mardi et mercredi. Les orages pourront être parfois violents et accompagnés de grêle ou de fortes rafales de vent.

Ce mardi, le flux restera orienté au secteur sud-ouest sur la France, engendrant son cortège d'averses parfois orageuses dès le matin sur la Bretagne et le pourtour du Golfe du Lion, puis se dirigeant vers le centre puis l'est du pays en cours de journée. Ces orages seront parfois forts et accompagnés de phénomènes tels que grêle ou rafales de vent ici et là : prudence donc. Le vent sera assez fort aussi sur la Bretagne. Les températures resteront très estivales avec encore près de 30 degrés du sud-ouest au nord-est.

C est l apocalypse voiture grêlée boudin et silo percés enrubannage idem

Je viens d aller voir mon petit veau né hier ça va mais je le plain pic.twitter.com/p7uYrOqDmf — Cédric (@agric15) September 5, 2022

Mercredi, les conditions météo resteront bien instables sur la France. Un front apportera notamment un ciel très chargé et parfois pluvieux sur les régions du nord-ouest. Des averses et orages se développeront à l'avant en cours d'après-midi et soirée, au nord de la Seine d'une part et sur un large quart sud-est jusqu'en Bourgogne d'autre part. Le temps s'annonce plus sec avec des éclaircies au sud de la Garonne, près des frontières du nord-est ou encore sur le Comté niçois et le sud de la Corse. L'ambiance sera assez chaude et lourde.

