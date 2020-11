L'info météo du jour Un temps sec et calme avec des brumes matinales

Les conditions resteront anticycloniques cette semaine sur la France. Après des brumes et brouillards matinaux, le temps reste sec et calme.

Ce mardi et les jours suivants, les conditions resteront anticycloniques même si le champ de pression faiblira légèrement. Le temps restera très majoritairement sec et calme sur l'ensemble du pays, entre grisailles ou brumes matinales et soleil voilé en journée. Un flux de sud plus dynamique ramènera des entrées maritimes sur le golfe du Lion et des pluies cévenoles sur le Languedoc. Les températures seront de saison ou un peu au-dessus des normales, avec du gel restant localisé les matins.

Quand on arrive à cette période de l’année,pour nos #agriculteurs #agricultures.

Ça sent bientôt la fin de certains travaux des #champs,dans nos plaines,plateaux et collines de l’#Yonne. pic.twitter.com/OEjYXInSYF — Olivier COSTE (@OlivierCOSTE2) November 23, 2020

Mercredi et jusqu'en fin de semaine, les hautes pressions se maintiennent même si celles-ci s'écraseront un peu vers la Méditerranée et baisseront légèrement. Pas assez pour envisager un réel changement de temps puisque le temps restera sec et calme sur l'ensemble du pays, avec quelques brouillards matinaux puis souvent un ciel lumineux ou un peu voilé. Nous conserverons quelques entrées maritimes et pluies sur le Languedoc et un faible front qui tentera de traverser la Bretagne et la Normandie. Les températures seront relativement douces.

