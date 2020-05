L'info météo du jour Un temps sec et chaud pour toute la semaine

Le soleil va dominer sur la France pour cette nouvelle semaine. Les températures seront souvent estivales ou de saison.

Ce lundi, les conditions changeront assez peu sur l'Hexagone, avec encore un soleil dominateur dans l'ensemble, malgré quelques développements de cumulus un peu plus nombreux et envahissants sur le quart nord-est. Mais le temps restera sec partout. Les températures seront stables ou en légère hausse, approchant les valeurs de saison avec près de 21 à 27 degrés du nord au sud l'après-midi. Le vent de nord à nord-est soufflera sensiblement.

Les conditions anticycloniques se poursuivront mardi et jusqu'au week-end au moins avec un dôme de hautes pressions qui garantiront un temps sec et clément sur l'ensemble du pays. Le soleil sera très généreux du matin au soir sur toutes les régions avec seulement quelques gros cumulus sur les Alpes du sud et les Pyrénées. Les températures seront en hausse, souvent estivales ou de saison.

