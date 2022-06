L'info météo du jour Un temps sec et ensoleillé sur la plupart des régions mardi

Excepté sur les massifs et en Paca, la météo de mardi sera marquée par le soleil et l'absence de pluies.

Ce lundi, une perturbation ondulera encore des Pyrénées à l'Alsace, en passant par l'Auvergne, la Franche-Comté et Rhône-Alpes. Des pluies ou averses orageuses s'y déclencheront par moments. Le temps sera généralement plus sec sur le nord et l'ouest du pays, hormis quelques ondées éparses de la Bretagne aux côtes de la Manche. De larges périodes ensoleillées aussi en Paca, et quelques averses en soirée sur le pourtour du Golfe du Lion. Toujours plus de 30 degrés sur le pourtour méditerranéen, mais en dessous de 25 degrés par ailleurs.

Quand vider le pluviomètre ? Présentement, depuis samedi matin... Attendre plus de 48h a plus de sens pour la nature que de couper à 24h... J'ai envie d'attendre la fin de cet épisode pour faire un total ! @infoclimat pic.twitter.com/wj70YQpHbR — paysanheureux (@paysanheureux1) June 27, 2022

Mardi, quelques résidus instables s'attarderont du Jura aux Alpes jusqu'en Provence et Côte-d'Azur où pluie ou averses orageuses se déclencheront encore une bonne partie de la journée avant de disparaître en soirée. Partout ailleurs, les conditions s'annoncent calmes, sèches et plutôt bien ensoleillées à la faveur d'une poussée anticyclonique. Quelques passages nuageux traîneront entre les Hauts-de-France, la Bretagne et les Pays de la Loire, sans conséquence. Parfois frisquet mais modérément chaud en journée, l'impression sera estivale.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net