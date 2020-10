L'info météo du jour Un temps sec et lumineux au nord de la Loire mercredi

La fraîcheur va largement dominer ces prochains jours sur la France. Mercredi, la perturbation va reculer, le temps sera donc sec et lumineux au nord de la Loire jusqu'aux frontières du nord-est.

Ce mardi, une nouvelle perturbation s'étalera des Hauts-de-France aux Pyrénées, apportant un temps souvent gris et pluvieux. Quelques éclaircies résisteront de la frontière allemande jusqu'aux régions méditerranéennes, surtout du Golfe du Lion au sud des Alpes. Sur la façade atlantique jusqu'en Normandie, un ciel de traîne occasionnera une alternance d'éclaircies, nuages et averses. Un temps bien frais pour la saison s'imposera.

Comme ici, dans le Doubs, où Thomas a enregistré un - 3 degrés ce matin :

Bon ça pouvait attendre Noël pour les -3 bien sentis ce matin ?? pic.twitter.com/SnQhnBcYPs — Thomas (@Thomas_po3) October 13, 2020

Mercredi, l'anticyclone scandinave occasionnera un flux d'est-nord-est qui fera reculer la perturbation. On la retrouvera du Centre Val de Loire au nord des Alpes jusqu'au Massif Central où grisaille et petites pluies seront au programme. Un temps instable régnera au sud de la Garonne sous forme d'averses voire de coups de tonnerre. Le temps s'annonce plus sec et lumineux au nord de la Loire jusqu'aux frontières du nord-est, mais aussi près du Golfe du Lion. À noter des orages sur les Alpes-Maritimes et de la pluie en Corse. La fraîcheur persistera.

La journée de jeudi s'annonce bien froide notamment sur la moitié est où le thermomètre dépassera et atteindra difficilement le seuil de 10 degrés, selon MeteoNews.

Le week-end prochain, à la faveur d'un air un peu plus sec et de nuits un chouia plus étoilées, quelques gelées blanches ne seront pas exclues, surtout une nouvelle fois vers l'est du pays.

