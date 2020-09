L'info météo du jour Un temps stable et sec sur une moitié nord, instabilité sur la moitié sud

Amélie Bachelet Terre-net Média

La France sera coupée en deux niveaux météo ce lundi et mardi. Sur la moitié nord, le temps sera sec et stable. Sur la moitié sud, c'est l'instabilité qui domine avec des pluies et averses orageuses.

Ce lundi, la France restera un peu coupée en deux avec une masse d'air stable et sec sur une large moitié nord, de la Bretagne aux Hauts de France et à l'Alsace en passant par le bassin parisien, alors que la moitié sud restera sujette à de l'instabilité. Nuages et averses éparses en matinée seront suivis d'orages plus costauds localement dans l'après-midi surtout dans le Sud-Ouest et autour des reliefs. Le temps sera encore chaud sur la moitié nord notamment. Même endroit...1 mois ??#secheresse2020 #canicule2020 #ValléeDuDadou pic.twitter.com/6Izq09NngV — Laurent Gasc (@LoranG76) September 21, 2020 Mardi, nous changerons peu de régime, avec encore de fréquentes pluies ou averses orageuses sur les deux-tiers sud du pays, avec des cumuls parfois conséquents, de l'orage, voire de la grêle ou des rafales de vent localement possibles. Le beau temps résistera sur un tiers nord du pays essentiellement, avec encore une bonne chaleur pour la saison. Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews.

