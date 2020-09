L'info météo du jour Un voile nuageux s'installe vendredi par l'ouest et le sud

Amélie Bachelet Terre-net Média

Le soleil va rester dominant ce jeudi et vendredi. À partir de vendredi, un voile nuageux s'installe et s'épaissit par l'ouest et le sud.

Ce jeudi, l'astre du jour conservera un très net avantage partout. Quelques cirrus et cumulus pourront localement circuler, notamment au sud de la Loire. À noter par ailleurs une petite évolution orageuse diurne sur les Alpes et les Pyrénées. La chaleur restera marquée pour la saison. Les #zoneshumides sont une chance que mon exploitation avec ces sécheresses. Les animaux y trouvent de l herbe fraîche alors que tout est cramé ailleurs. Mais la zone humide reste ouverte grâce au pâturage! Sans élevage elle se fermerait! pic.twitter.com/NEiomrKd4l — Cédric (@agric15) September 17, 2020 Vendredi, le soleil résistera encore sur les trois-quarts du pays malgré un voile nuageux qui s'épaissira par l'ouest et le sud. Le ciel se couvrira plus franchement des Pyrénées aux Charentes où quelque pluies débuteront. Il faudra toujours compter sur une chaleur remarquable pour la saison. Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews.

