L'info météo du jour Une baisse marquée des températures en fin de semaine

Amélie Bachelet Terre-net Média

Alors que les températures remontent ce lundi et jusqu'à mercredi, une baisse est attendue pour la fin de semaine avec des gelées généralisées dans l'est et le nord.

Ce lundi, le front sera vite évacué par l'est, laissant un ciel de traîne assez peu actif à l'arrière. Seules quelques averses seront observées entre la Bourgogne et les frontières du nord-est, au nord de la Seine, ou autour du Limousin. Ailleurs, les nuages alterneront avec les éclaircies. Un peu moins doux mais encore au-dessus des valeurs de saison. Mistral et tramontane assez forts dans le sud-est méditerranéen, et ouest assez fort aussi près de la Manche. #MondayMotivation



??On commence la semaine avec ce magnifique ciel rougeoyant pris ce matin en Maine-et-Loire.



?? @infoclimat pic.twitter.com/0Ye3aOvbfw — Météo-France (@meteofrance) November 16, 2020 MeteoNews indique également qu'après « une belle amélioration entre lundi et mercredi, une baisse des températures assez marquée semble se profiler pour la fin de semaine avec la possible arrivée de gelées généralisées dans l'est et le nord le week-end prochain ». Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également