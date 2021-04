L'info météo du jour Une belle journée encore bien froide

Pauline Debris Terre-net Média

Il fera encore bien froid aujourd'hui. Les gelées matinales seront fréquentes et généralisées sur l'ensemble du pays. Il fera tout de même beau sur l'Hexagone hormis des passages nuageux au nord de la Loire. Il y aura quelques flocons et gouttes de pluies de la Lorraine à l'Alsace et sur les Alpes du Nord.

Ce mercredi, le temps restera bien froid pour la saison, avec de fréquentes gelées matinales sur la quasi-totalité du pays, puis des maximales qui auront encore du mal à atteindre les 5 à 10 degrés en général, et les 12 à 15 de la Méditerranée à l'Aquitaine. Le ciel sera plus ensoleillé dans l'ensemble, hormis des passages nuageux plus nombreux l'après-midi au nord de la Loire. Quelques flocons et gouttes se mêleront encore aussi de la Lorraine à l'Alsace sous des giboulées résiduelles, tout comme sur les Alpes du Nord le matin, voire deux ou trois gouttes possibles sur la comté Niçois également. #ceuxquifontdusucre sont inquiet #gel #meteo #agriculture pic.twitter.com/WvPt56jujJ — Choiselat Frédéric ??????...???? (@ChoiselatF) April 7, 2021 Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également