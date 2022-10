L'info météo du jour Une chaleur tardive remarquable cette semaine

Les températures atteindront des niveaux rarement atteints aussi tard dans la saison sur l'ensemble du pays, mais en particulier sur le sud et le sud-ouest, où des valeurs très estivales seront observées jusqu'en milieu de semaine.

Ce lundi, une nouvelle perturbation gagnera la façade ouest du pays dès le matin avec des pluies et averses parfois orageuses de l'Aquitaine aux Hauts-de-France, en passant par la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire.

C'est génial d'aller au boulot à pied, les petits sons du matin, la nature qui s'éveille tout ça ??



J'avais oublié à quel point c'est désagréable quand t'es en pull et qu'il pleut ?? pic.twitter.com/4Su6nlXsiU — Antoine Thibault (@AgriSkippy) October 17, 2022

À l'Est, l'essentiel de la journée se déroulera sous un ciel beaucoup plus lumineux et un temps sec. Des remontées humides et nuageuses seront aussi présentes sur le Golfe du Lion et les Cévennes.

Les températures seront toujours très chaudes pour la saison avec encore 25 à 28 degrés dans le sud-ouest du pays, souvent 23 à 25 degrés de la vallée du Rhône à l'Alsace et à la Bourgogne, au Centre et en Limagne sous un vent de sud modéré.

Entre lundi et mercredi, la masse d'air en provenance des Canaries sera chaude. Des valeurs jusqu'à 20 degrés à 1 500 m d'altitude gagneront la moitié sud du pays. Combinée au foehn présent sur les Pyrénées avec un vent de sud modéré à sensible, cette masse d'air pourra générer des températures au sol sans doute comprises entre 30 et 33 degrés au sud de la Garonne, en particulier du pays basque au toulousain voire jusqu'à la Gironde.

Des températures exceptionnelles

Si des records (notamment pour une seconde moitié d'octobre) seront probablement battus dans le sud-ouest, les températures n'en seront pas moins exceptionnelles sur les autres régions, bien que les possibilités de records soient plus réduites. Des maximales de 22 à 26 degrés vont également s'observer sur la plupart des régions, de Paca à Grand-Est, du Limousin et de l'Auvergne, en passant par Rhône-Alpes et jusqu'au Centre ou la Bourgogne-Franche-Comté.

C'est la journée de mercredi qui devrait être la plus chaude avec le passage d'une dorsale mobile et l'approche d'un nouveau système dépressionnaire atlantique. Le temps sera par ailleurs sec sur l'ensemble des régions avec des conditions plus ensoleillées malgré quelques grisailles au nord de la Loire.

Cette période très douce se prolongera - dans une moindre mesure - jusqu'au week-end prochain dans un contexte sans doute plus instable ou perturbé avec de nouveaux fronts pluvieux à prévoir à partir de jeudi.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net