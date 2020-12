L'info météo du jour Une douceur exceptionnelle sur tout le pays

Un temps très agité, très pluvieux mais aussi très doux va s'installer sur une bonne partie de l'Hexagone jusqu'au réveillon de Noël, avec une accumulation de pluie qui pourrait approcher les 40 à 80 millimètres sur une bonne moitié nord du pays entre lundi et jeudi, annonce MeteoNews.

Ce lundi, une perturbation très active concernera une grande partie de la France, avec des pluies assez généralisées, modérées voire soutenues. Un peu moins de pluie toutefois de Midi-Pyrénées à la Côte d'Azur sous un ciel voilé à nuageux au fil des heures. Le vent de sud soufflera assez fort (60 km/h environ), et les températures seront très douces surtout sur la façade ouest avec près de 13 à 15 degrés, contre 8 à 12 plus à l'est.

Joyeux solstice d'hiver à tous !

Dès demain la clarté commencera son long chemin du retour, d'abord imperceptiblement, puis devenant sensible en soirée d'ici début janvier. L'hiver fait savoir qu'il aura un peu de retard, mais promet d'arriver dans la nuit de #Noël dans le #Jura. pic.twitter.com/NflKeTESpr — Francois Jobard (@Francois_Jobard) December 21, 2020

Mardi, une perturbation ondulera toute la journée au nord de la Loire avec des passages pluvieux abondants et fréquents au nord de la Seine notamment et de la Bretagne à la Normandie. Plus au sud, le temps sera sec sous un ciel voilé. Le fait notable du jour sera la douceur exceptionnelle sur tout le pays, avec des maximales qui pourront parfois approcher ou dépasser les 20 degrés au sud, 13 à 17 degrés sur la moitié nord, soit 10 à 12 degrés au-dessus des normales ! Le vent sera également sensible à soutenu voire fort.

