L'info météo du jour Une fin de semaine fortement agitée et pluvieuse

Les conditions météo resteront agitées et pluvieuses sur toute la France pendant le week-end.

Ce vendredi, le vent soufflera encore en tempête le matin sur l'Ille-et-Vilaine et le Cotentin, entre 100 et 120 km/h. Des fortes pluies durables suivront les puissantes rafales sur l'ensemble de la Bretagne. Nuages et pluies s'imposeront aussi sur le reste du pays, un peu moins des Charentes aux Hauts-de-France où des éclaircies se montreront entre deux averses. À noter des orages parfois forts vers la Méditerranée. L'ambiance sera un peu fraîche pour la saison.

Après 3 mois sans pluviométrie significative voici plus de 60mm en une semaine et c'est pas fini !https://t.co/jGvlNzZgZ7 pic.twitter.com/95dgbcw891 — VEAULIN brice???????? (@Veaulin1) October 2, 2020

Samedi, les conditions resteront agitées et perturbées sur l'ensemble du pays avec encore la dépression Alex qui circulera le long des côtes atlantiques. Elle donnera encore du vent fort de la Vendée au pays basque tandis qu'un fort vent de sud soufflera de la vallée du Rhône à la Lorraine. Des averses et pluies fréquentes circuleront sur l'ensemble des régions, abondantes du Limousin aux Pyrénées et au pays basque.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net