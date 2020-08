L'info météo du jour Une forte dégradation pluvio-orageuse vendredi sur les trois quarts du pays

Une importante dégradation pluvio-orageuse concernera les trois quarts de la France vendredi. De fortes pluies sont attendues.

Ce mardi, une dépression assez creuse et active circulera sur les îles britanniques, générant un flux d'Ouest à sud-ouest assez venteux sur la moitié nord du pays notamment sur les Hauts-de-France avec des rafales de 60 à 80 km/h vers la mer du Nord. Un dégradé nuageux sera observé avec une perturbation pluvieuse de la Normandie au bassin parisien, un ciel voilé à l'est et au centre, et du soleil au sud. Il fera modérément chaud sur la moitié sud.

Sol désespérément sec...

Semis d un essai couvert agronomique il y a mois avec @Vivescia

60 modalités (espèces ou variétés en pure)

Aucune levée ??

Pas une seule pluie de plus de 2mm depuis le 13 juin...#Fragrtw#agridemain pic.twitter.com/Oj220Dd2W1 — Bertrand PATENOTRE (@BPatenotre) August 25, 2020

Jusqu'à jeudi, le temps sera maussade de la Bretagne aux Hauts-de-France avec quelques passages pluvieux. Des Pays de la Loire aux Ardennes, le temps sera assez changeant. Plus au sud, les éclaircies seront plus généreuses avec un large soleil près de la Méditerranée.

Vendredi, une dégradation pluvio-orageuse concernera les trois quarts du pays.

