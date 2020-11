L'info météo du jour Une grande douceur attendue pour la fin de semaine

Une grande douceur va gagner la France à partir de vendredi après-midi et jusqu'à la semaine prochaine annonce MeteoNews.

Ce jeudi, les hautes pressions seront de plus en plus puissantes, avec près de 1039 hectopascals sur le nord du pays. La masse d'air sera donc de plus en plus sèche sous un flux de nord-est léger. Quelques bancs de grisailles ou de brouillards se formeront toutefois en matinée sur l'extrême Nord, ou encore sur Rhône-Alpes-Auvergne et le Haut-Rhin. Le soleil brillera partout ailleurs et pour le reste de la journée. Côté mercure, on attend de fréquentes gelées matinales, puis il fera frais en journée avec des valeurs bien de saison entre 10 et 13 degrés en moyenne. Plus clément dans le Midi avec près de 16 à 20 degrés.

Vendredi, les conditions resteront anticycloniques bien que les hautes pressions tendent à se décaler vers l'est. Elles maintiendront un temps sec et calme sur le pays avec quelques plaques de grisailles en Bourgogne et Val de Saône essentiellement. L'influence d'une dépression sur la péninsule ibérique se fera de plus en plus sentir pour ce week-end avec d'abord un net redoux sous un vent de sud, puis le retour des nuages et de quelques pluies sur la moitié sud surtout dans le Sud-ouest samedi.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net