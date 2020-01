L'info météo du jour Une grande douceur prévue pour le week-end prochain

Alors que la météo restera nuageuse sur le pays ce mercredi, les températures commencent à remonter. Une grande douceur est attendue pour la fin de semaine avec des températures atteignant les 20°C dans le sud-ouest.

Ce mercredi, le temps sera souvent nuageux encore sur le pays. Pluies et averses se déclencheront ainsi des Charentes jusqu'aux Alpes ainsi qu'en Lorraine et Alsace. Un caractère instable sera encore possible par endroits mais moins marqué que la veille, et la neige tombera sur les massifs dès 700 à 1 000 mètres environ, voire localement en neige fondue, roulée ou grésil en plaine le matin. Quelques belles éclaircies entre les averses, et temps relativement plus sec sur l'ouest, le sud-ouest voire le midi méditerranéen. Les températures seront en légère hausse et généralement supérieures aux valeurs de saison. Le vent d'ouest sera encore sensible mais en atténuation par rapport à la veille, 30 à 50 km/h en général, davantage sur la côte d'Opale et surtout entre Corse et continent.

Jeudi, une vaste perturbation envahira quasiment toute la France avec son lot de nuages et de pluie. Des éclaircies résisteront encore le matin le long des frontières de l'est avant la dégradation. C'est encore près de la Méditerranée que les conditions seront les plus favorables sous des embellies, plus généreuses de la Côte d'Azur à l'île de beauté. Une grande douceur est attendue sur toutes les régions.

La Chaîne météo évoque pour le week-end prochain « une douceur record », notamment dans le sud-ouest où « les températures vont pouvoir localement avoisiner et même dépasser les 20°C sur le sud-ouest, avec des valeurs maximales potentiellement proches des 24°C dimanche ».

Un douceur #record se met lentement en place par le sud et se généralisera au cours du #weekend pour culminer dimanche et lundi ! Dimanche, c'est la journée à privilégier au sud de la Loire. ?? pic.twitter.com/FhZx2RnaYL — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) January 29, 2020

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

