L'info météo du jour Une journée calme et ensoleillée dans l'ensemble

Pauline Debris Terre-net Média

Profitez de ce mardi. Il sera plutôt calme et ensoleillé, excepté du Bassin Parisien à la frontière belge jusqu'en Lorraine, où quelques gouttes seront possibles. Petit à petit, nuages et averses gagneront la Corse puis la Côte d'Azur. Demain, retour de la douceur avec les premières pluies par les côtes de la Manche et la Bretagne. Ailleurs, il fera sec.

Ce mardi, le ciel se couvrira en marge d'un front atténué du Bassin Parisien à la frontière belge jusqu'en Lorraine, pouvant donner trois gouttes en journée vers les frontières. Le temps restera plutôt calme et ensoleillé ailleurs en dehors de quelques bancs de nuages bas, notamment sur le piémont pyrénéen. Nuages et averses gagneront la Corse puis la Côte d'Azur en journée. Le fond de l'air restera assez frais avec encore pas mal de gelées nocturnes. Notre campagne est bien blanche ce matin ????



Plein de courage aux agris ambassadeurs #JusteEtVendéen qui quel que soit le temps sont à leur poste pour s'occuper de leurs animaux ?? pic.twitter.com/so6yBZo4GG — Juste et Vendéen (@JusteEtVendeen) March 9, 2021 Mercredi, un front chaud s'approchera par les côtes de la Manche et la Bretagne avec l'arrivée des premières pluies, accompagnées d'un léger redoux. Le temps restera sec ailleurs tandis qu'une dépression se développera au large de l'Irlande et que l'anticyclone s'affaissera vers le Maroc, ouvrant une période plus agitée et perturbée pour la fin de semaine. Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MétéoNews

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également